蘋果2023年股價雖然跑贏那斯達克指數，但在美國「科技七雄」表現敬陪末座，主因是蘋果今年營收連續四季萎縮，創下22年最長跌勢。蘋果需要新產品為營收注入成長動能，2024年初上市的頭戴式裝置Vision Pro將為首場重大考驗。
2023年蘋果股價累計上漲48％，表現超越那斯達克指數逾43％的漲幅，但與其他六大科技巨頭相比卻遜色許多。今年輝達股價翻揚逾3倍，Meta狂飆將近200％，特斯拉翻漲逾1倍，亞馬遜攀升逾80％，谷歌母公司Alphabet與微軟漲幅在56％至58％，僅有蘋果漲幅在「4」字頭。
撇開今年手機和電腦銷售遲緩等大環境因素，股價低迷更多的是蘋果自身原因。蘋果今年並未發表任何新新款iPad，此為iPad自2010年問世以來首見。在今年9月止的2023會計年度，蘋果iPad營收年減3.4％，降至283億美元據美銀（BoA）分析，若以銷售量來看，降幅更達15％。
雪上加霜的是，蘋果兩款新智慧表在聖誕節前因為侵權在美國下架。稍後蘋果上訴成功讓產品重新開賣，但摩根士丹利預測，禁售期間蘋果每日流失1.35億美元銷售額。
此外，即便是Mac電腦等新品也只有微幅更新，難以激起消費者換機欲望。2023年度Mac電腦和筆電營收萎縮將近27％，根據美銀估計，銷量減幅達11％。
報導稱，蘋果需要新產品來刺激營收成長及支撐其3兆美元市值。一場重大考驗將在2024年初登場，也就是售價3,499美元、首款混合實境（MR）裝置Vision Pro上市之時。
摩根士丹利分析師Erik Woodring表示，Vision Pro的成功對2024年業績影響不大，更重要的是它的長期潛力。
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