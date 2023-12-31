邁向2024年的第一個星期，2024總統大選進入決戰倒數階段，房市也將在多空交戰中揭開序幕，選後房市究竟會不會終於明朗、房價會不會止跌回穩或持續下修、消費者該不該買房，都是各界關注的焦點；適逢戴德梁行即將在3日舉辦2023年第4季商用不動產市場季報公布及2024年房市展望記者會，由戴德梁行董事總經理顏炳立親自主持，預期將會有清楚的解盤內容曝光。
每年12月底至次年1月上旬，國內外商不動產顧問公司號稱「五大行」的商仲專家，包括仲量聯行、世邦魏理仕、高力國際、戴德梁行、第一太平戴維斯，都會進行年度總結及新的一年不動產市場展望解析。
其中，以戴德梁行最為獨特，董事總經理顏炳立向來犀利的觀察和針貶，而且解盤內容已跳脫商用不動產的市場領域，並且一路延伸到土地市場、住宅市場、房價走勢，因此不但討論話題涵蓋面廣泛，而且「顏式金句」、妙語如珠，更是不斷，因此顏炳立一直是被視為眾家媒體追逐的焦點，每年1月初的解盤日，戴德梁行會議室也勢必大爆棚。
依先前3家外商不動產顧問公司公布的季報結果顯示，2023年土地市場是低迷的一年、商用不動產市場則是持平到小幅衰退的一年，2024年最大關鍵是央行是否有望降息，這個關鍵，將決定金融保險業是否進場物色適當的不動產標的，激勵土地及商用不動產市場明顯回溫。
至於住宅市場，依據顏炳立多年來預測功力向來神準的經驗值來觀察，他認為2023年是黯淡的月，在利率緩升、資金緊的局面，房市黯淡、房價漲勢放慢、房價鬆動、金流斷、量在縮、房價漲勢放緩、量大區域價緩跌、買氣弱，市場去化、金流決定、低首付搶市，而房價漲勢趨緩的原因，主要是賣方還沒有拋售的壓力，因此房價跌幅並不明顯，如今上述觀察都陸續驗證；他認為，政策打炒房，是慢性藥，接下來房價緩跌趨勢並不會改變。
不過，房市新的變化球，是新青安房貸政策發酵速度出乎預期，而囤房稅2.0修法則也是出乎預期的快速在立法院通過，未來的一年，在多空拉扯下，將會出現哪些變化，顏炳立的觀點，將值得拭目以待。
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