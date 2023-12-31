美國聯準會（Fed）貨幣政策轉向，市場對降息預期逐步加深，國際美元指數顯著走弱，12月主要貨幣對美元升值，央行持有貨幣轉換美元增加，預計將對外匯存底帶來正貢獻，市場解讀，中央銀行1月5日將公布12月底我國外匯存底金額，有望連二月上揚。

觀察我國外匯存底金額，自2022年10月起至2023年7月，一度連十個月上升，且創下連九月創歷史新高，但2023年8月起外資瘋狂賣超台股並匯出，新台幣一度弱到不行，央行不得不進場拋匯阻貶，我國外匯存底一度連三月下跌。

不過，隨著11月美元明顯回落，新台幣匯價揚升，央行調節從阻貶變阻升，加上主要貨幣也升值，央行持有外幣資產轉換成美元增加。根據央行統計，11月外匯存底為5,675.17億美元，創歷史新高，較10月底大增64.38億美元，終止連三個月下滑，且是近一年以來最大增量。

對於我國外匯存底增加，央行外匯局長蔡炯民表示，Fed主席鮑爾及官員在11月起，一路釋放鴿派言論，加上經濟數據趨弱，市場多預期美國升息已結束，並認為明年6月開始降息，使美元在11月走弱，因而大部分貨幣均升值。

觀察12月整體市場延續樂觀氛圍，在資金行情挹注下，美元指數續跌，外資看好台股未來表現，提前在12月底布局，罕見在年底「放假卻不休兵」，台幣12月以來持續升值，預期在央行買匯阻升及匯率因素影響下，12月外匯存底有望續揚。

對於後續整體金融情勢，蔡炯民仍提醒，觀察目前美國製造業與服務業呈現兩樣情，製造業表現持續疲弱，服務業表現持續強勁，後續消費動能是否延續，將是美國經濟表現重要依據。

根據央行統計，台灣外匯存底餘額在主要國家穩居第四位，第一名大陸至11月為3兆1,718億美元，第二名日本1兆2,697億美元，瑞士6,417億美元排在第三位。