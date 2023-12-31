錦明實業股份有限公司專注於消費性電子產品製造領域近40年，二代接班後積極調整業務結構，今年上半年全力瞄準軍工產業與汽車產業，同時持續耕耘能源領域，致力於強化戰略布局，同時保持綠色企業使命。在此過程中，由旗下自有品牌VIIDA引領，集團展開了系列品牌的重塑與再造，通過進一步梳理品牌結構和產品體系，助力集團內自有品牌成功轉型。

錦明集團業務覆蓋三大領域：整合機構設計、新能源、自創品牌與代理。

VIIDA引領集團轉型，自2017年開始發展自有品牌以來，錦明集團通過旗下以兒童為核心的餐具品牌VIIDA領軍，成功帶領集團踏上傳產轉型的成功之路。未來，除了持續打造其他自有品牌之外，也將透過代理拓展業務版圖。

VIIDA作為錦明集團的引領者，自網路電商起家，曾獲頒Good Design設計獎並兩度獲得德國紅點設計獎之殊榮，並致力於帶給消費者「高品質的育兒體驗」，六年來持續締造營收新高紀錄。今年，透過與Line Friends x Baby Shark的三方合作，提升了品牌的市場知名度，線下據點已拓展至500個以上，遍布全台，並積極加速海外市場拓展，協助多個原有經銷商成功轉型代理商。

VIIDA2023亞太傑出品牌獎：璀璨成就凸顯國際影響力

VIIDA在2023年獲得亞太傑出品牌獎，成為了品牌卓越的光輝象徵。這次的成就不僅彰顯了錦明集團在品牌建設和推廣方面的傑出表現，也進一步提升了品牌在國際市場上的聲望。此次榮譽的取得，無疑為品牌注入了新的動力和信心，將繼續激勵團隊不斷追求卓越，為消費者帶來更高品質的產品和服務。VIIDA的成功不僅是對公司自身實力和努力的認可，也為整個台灣品牌走向國際舞台提供了成功範例，為台灣製造業樹立了更高的標桿。

隨著VIIDA在國際品牌舞台上的耀眼成就，相信這將成為錦明實業更上層樓的催化劑，為未來的發展描繪更加光明的前景。2023年亞太傑出品牌獎的殊榮，將成為錦明實業集團在全球舞台上更具競爭力的象徵，為公司開創更多商機和合作夥伴關係。