【時報記者張漢綺台北報導】2024元旦將至，統一超(2912)、全家便利商店(5903)及萊爾富均推出優惠迎新年，其中統一超7-ELEVEN自2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，全家便利商店集結會員APP「隨買跨店取」、「優惠趣」專區及實體店舖等線上與線下渠道，陸續推出四大跨年優惠，萊爾富祭出「2024瘋跨年」限時優惠商品，全力想攻跨年商機。

每逢年底各縣市競相推出跨年活動，各家超商也積極備戰搶食龐大跨年商機，統一超7-ELEVEN自2024年1月1日至1月3日推出「OPEN POINT會員專屬新年慶」活動，限時三天購買12大指定類別商品：禮盒、CITY系列、飲料、冰品、啤酒、零食、泡麵、糖果、甜點、冷凍品、精補品、寵物食品，單筆滿222元立折22元、滿999立折110元，結帳金額滿999元加碼好禮四選一，活動特別加入禮盒、精補品2大新年送禮必購清單，結帳時發票存OPEN POINT APP會員載具還能增加中獎機會，有望成為2024年3月最新一期OPEN POINT點數富翁。

統一超表示，2023年OPEN POINT會員一年消費累積的點數價值近20億元現金，其中有超過6成會員為CITY系列飲品愛好者，此次「OPEN POINT會員專屬新年慶活動」精選CITY系列特大杯美式買2送2、特大杯拿鐵買2送1、熱咖啡珍珠歐蕾買2送2、香鑽水果茶買2送2，共4大CITY系列熱賣品項優惠組合，搭配OPEN POINT會員專屬滿額立折優惠，單杯CITY指定飲品最低下殺46折、最低單杯只要用27元；7-ELEVEN舉辦的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」也將延長加開，自2024年1月至2月就近逾6800家7-ELEVEN購物，結帳時發票存OPEN POINT會員載具，3月可同時參加7-ELEVEN、財政部分別舉辦的兩場雲端發票抽獎活動，7-ELEVEN總計送出400萬元現金價值的OPEN POINT點數，邀請會員新年增加中獎機會。

全家便利商店集結會員APP「隨買跨店取」、「優惠趣」專區及實體店舖等線上與線下渠道，陸續推出四大跨年優惠，首推12月29日至1月1日隨買跨店取優惠組合，包含Let’s Cafe、私品茶、Fami!ce霜淇淋多入數588元、2024元組合，最低52折起；活動期間於「全家」APP優惠趣還可領大杯單品咖啡買1送1及Fami!ce霜淇淋2支59元優惠券，店舖活動則自12月27日起搶先展開為期6天的「聰明消費學」活動，指定百大夯品第三件0元，12月29日至1月1日單筆滿額再贈間諜家家酒、吉伊卡哇獨家年曆卡；此外，因應連假延長至週一的康康五優惠，則推出10項商品特價買1送1起。

萊爾富搶攻跨年商機，12月30日至2024年1月1日祭出「2024瘋跨年」限時優惠商品，最低5折起，商品包含指定飲品、車輪餅、糖果巧克力、餅乾、沖調等，，像是跨年熬夜的體力補給飲品葡萄王人蔘王養身飲即享買1送1；喜愛茶飲的民眾，也可選購單件原價40元的樂法職人手作茶飲600 mL系列的古早味奶茶、黑糖鮮奶茶、紅蘋果奶茶和豆乳蜜香紅，使用印花碼結帳，均享任選第2件20元優惠；還有便利攜帶、解饞必嚐的車輪餅，包含珍珠奶茶、紅豆和奶油口味，使用印花碼結帳，享特價只要10元；還有跨年狂歡少不了的助興商品麒麟Bar啤酒330mL享3件88元、六入組169元，海尼根啤酒500 mL享4件243元。