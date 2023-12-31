AI的橫空出世，是2023年全球科技產業最熱門的話題，而引領這股風潮的三位風雲人物─黃仁勳、蘇姿丰與梁見後，均擁有台灣背景，他們在國際舞台上各領風騷，成為台灣科技實力在全球領域裡發光發熱的象徵。
當今AI晶片市場翻雲覆雨的靈魂人物不是別人，是正港出身台灣的台南囝仔─黃仁勳。經常穿著黑皮衣、宛如搖滾巨星的他，以冒險犯難與鍥而不捨的頑強意志，一手創辦的輝達，並能在AI在全球掀起的浪潮下，成為獨領風騷的全球代表性人物。
今年來，輝達股價狂飆超過250％，並屢次改寫歷史新高，主要拜AI蓬勃發展，帶動對其晶片需求激增，也使輝達獲利不斷超越市場預期。當然，執行長黃仁勳身價也迅速暴增，目前持有3.6％股份的他，淨資產已膨脹到420億美元，在全球50大富豪排行榜中名列第27。
被外界稱為「老黃」的黃仁勳，1963年出生於台北，但他多數的童年時光，都是在台南度過，而且與超微董事長蘇姿丰還是遠房親戚。他在9歲時就被送往美國，成為小留學生，並在奧勒岡州立大學與史坦福大學取得電機工程學士與碩士學位。
1993年，黃仁勳與馬拉柯夫斯基（Chris Malachowsky）與普林姆（Curtis R. Priem）兩人共同創辦了輝達。目前他在該公司擔任董事長兼執行長。
以繪圖晶片起家的輝達，最早耕耘的是GPU市場，目前它是全球最大GPU公司、也是最大繪圖晶片廠。
過去致力要把GPU效能發展到極致的黃仁勳，其實也曾思考，要把它應用在遊戲以外的領域。因此，四年前他用GPU取代英特爾的CPU，建構了一個深度學習模型。
黃仁勳把深度學習與GPU的相遇，形容為「命運撞上了一點運氣」，與傳統的CPU相比，GPU可以大幅加快訓練機器學習演算法的速度、適合用在AI領域，也因此開創輝達在AI領域的發展商機。
一名輝達員工曾讚揚黃仁勳的遠見，直稱「他在十多年前，就預見AI熱潮的到來。」看好AI將為人類掀起新的革命，輝達早在2018年6月，就發表了全球第一個機器人晶片「Jetson Xavier」AI人工智慧；輝達的AI團隊也從最早的數十人規模，在短短一年時間內，擴增到千人。
儘管目前AI晶片市場已成為兵家必爭之地，超微、英特爾都相繼加入這場賽局，但財經雜誌巴隆周刊（Barron's）分析，輝達在AI晶片競賽中仍居於領導地位，它所生產的H100 GPU迄今一片難求，而被喻為最強大AI晶片的H200緊接又將推出，使得輝達霸主地位更加難撼動。
黃仁勳曾說過，不論是為了捕食，或是為避免被當作獵物，都要傾全力向前奔跑。該處世的哲學，某方面也反映出他的經營理念─只要看準目標，就義無反顧的一路向前奔去。
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