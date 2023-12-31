近期AIPC題材發酵，台股電子五哥的仁寶（2324）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）股價逐步向上，其中仁寶表現最強勢；從台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）到英特爾（Intel）的法說內容可知，消費性電子中的PC/NB及手機正在從低檔明確回升，而其發展主軸都與AI息息相關，從ChatGPT引爆AI商機開始，就有人稱今年是生成式AI元年。

AI已外溢到消費性電子，包括PC、NB產業；萬寶投顧分析師錢冠州認為，大換機潮即將啟動，而這一次，將會是20年來最大換機潮，此次加入了AI，未來，AIPC及AI手機將徹底改變消費模式。

全球筆電代工一哥廣達（2382）副董事長梁次震認為，「AIPC是很有powerful的產品」，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）更直言，「AIPC是下一個重要時刻！」預期全球的資訊設備的量將達到4倍成長，並與人類生活緊密結合，未來生活周遭的各種應用都可能會導入AI技術，Intel將致力於把AI融入技術，AI PC就是重要的應用之一。

AIPC概念股包括仁寶（2324）、宏碁（2353）、英業達（2356）、華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、和碩（4938）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。