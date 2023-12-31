AI的橫空出世，是2023年全球科技產業最熱門的話題，而引領這股風潮的三位風雲人物─黃仁勳、蘇姿丰與梁見後，均擁有台灣背景，他們在國際舞台上各領風騷，成為台灣科技實力在全球領域裡發光發熱的象徵。

AI熱潮席捲全球，幕後推手除了穩坐霸主的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，也不得不提被封為「半導體女王」的超微（AMD）執行長蘇姿丰。她帶領瀕臨破產的超微浴火重生，不僅市值超車宿敵英特爾，現在更滿懷壯志，要進一步挑戰輝達AI龍頭地位。

蘇姿丰與黃仁勳這兩位AI界呼風喚雨的人物，雖互為競爭對手，卻都是台南出身的台灣囝仔，而且還有遠親關係，蘇姿丰要喊黃仁勳表舅。生於1969年的蘇姿丰和黃仁勳一樣，3歲就移民美國，但新環境更讓她的學習能力凸顯，求學過程一路都是學霸，不滿25歲，就取得麻省理工學院電機博士學位，更在男性主導的矽谷科技圈，闖出一片天。

2012年對蘇姿丰而言是關鍵的一年，這一年她從IBM轉戰超微，並於2014年獲任命出任超微執行長，成為該公司首位女性CEO，執掌這家半導體巨頭即將邁入第十個年頭。

蘇姿丰也是2022年標普500企業中，年薪最高的女性執行長；而據美聯社與高階主管薪酬分析機構Equilar調查，蘇姿丰早於2019年時，就榮登全球身價最高CEO。

最為人津津樂道的不只是財富與地位，而是她帶超微從谷底翻身的過程。2017年發表Ryzen處理器，助超微在晶片市場重新站穩腳步；2018年公司轉虧為盈；2020年推動上任來最大併購案，350億美元買下IC設計巨頭賽靈思（Xilinx）；2022年超微市值史上首次超越英特爾。

輝達挾GPU（繪圖晶片）的優勢切入AI領域，隨著ChatGPT等生成式AI爆紅，奠定其AI晶片霸主地位。身為GPU市場老二的超微急起直追，6月中旬發表首款AI晶片MI300X，正式昭告進軍AI戰場，吹起挑戰輝達王者地位的號角。

蘇姿丰2020年在消費者科技協會（CTA）活動上，被問及與黃仁勳的關係時，親口認了兩人是遠親。她評價輝達時指出，「我認為輝達是間了不起的公司。他們近十年展現的技術實力，帶領晶片業進入AI部分關鍵領域，這是無庸置疑的。這個圈子充滿競爭性，毫無疑問我們互為對手，但有時候你也必須與對手結盟合作。」

如今各大晶片的巨頭，都把焦點從AI伺服器轉向AI PC，蘇姿丰於11月初的第三季財報電話會議上表示，「AI PC將在未來幾年徹底重新定義運算體驗。我們處於浪潮的開端，重金投資Ryzen AI，今後有機會擴展PC的AI能力。」