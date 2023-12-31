AI的橫空出世，是2023年全球科技產業最熱門的話題，而引領這股風潮的三位風雲人物─黃仁勳、蘇姿丰與梁見後，均擁有台灣背景，他們在國際舞台上各領風騷，成為台灣科技實力在全球領域裡發光發熱的象徵。
人工智慧（AI）浪潮席捲全球，嘉義子弟梁見後（Charles Liang）創辦的伺服器供應大廠美超微（Supermicro），不僅是AI晶片巨擘輝達的主要AI伺服器夥伴，也和超微等巨頭攜手合作。梁見後曾被《富比世》雜誌評選為25位最有成就的美籍華人之一，在伺服器領域上的台灣之光。
65歲的梁見後，和黃仁勳、蘇姿丰的小留學生背景不同，他畢業於台北科技大學的前身、台北工專的電機工程科。這是當年初中畢業生考試時，錄取分數極高的學校，在那個技職教育頗受重視的年代，為數眾多的被錄取的學生，是放棄了第一志願高中前來就讀，培養相當多的台灣科技業專業人士，至今台灣上市櫃企業特別是科技業的CEO，有約1成出身於此校。
工專畢業後梁見後赴美深造，再取得德州大學阿靈頓分校電機工程碩士，並於1993年在加州聖荷西創立美超微，身兼總裁和執行長職務。
梁見後曾於受訪時表示，「我來加州，是為了打造比其他科技公司更優質的產品，我們設計出性能更好的產品，竭盡所能讓客戶滿意，並致力降低能源消耗。」
在梁見後的領導下，美超微從一家主機板製造商，轉型為全方位IT解決方案供應商，並於時下最熱門的AI領域，與輝達、超微和英特爾等巨擘，建立深厚的策略夥伴關係。
AI浪潮方興未艾，梁見後看見了強勁的AI架構需求，將2024會計年度（明年6月底止）的營收預測，調高至100億~110億美元，超越市場預估的101億美元。美超微2023年度營收，也寫下71.2億美元新高紀錄。
自2007年上市以來，美超微股價狂飆超過3,000％，超越標普500指數同期逾200％的漲幅，並在去年12月被納入標普400中型指數，目前市值已來到153億美元。今年來美超微股價累計躥揚243％，較輝達236％的漲幅略勝一籌。
在梁見的經營哲學裡，他追求的成功循環起始於員工，認為員工快樂，便會設計出讓客戶滿意的優質產品。他說：「挑選合適的人，指引他們追求正確的方向。」
美超微9月歡慶30周年，包括輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰，和英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）等合作夥伴，紛紛致意祝賀。
黃仁勳即表示，「過去30年，美超微在運算領域取得重大進展。很高興能與梁見後和美超微團隊攜手合作，透過加速運算和生成式AI推動數據中心架構革命」；蘇姿丰則恭賀梁見後和所有團隊，創下第一個驚豔的30年，期待下一個更加成功的30年。
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