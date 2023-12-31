台股上周五封關日收小紅，總計2023年全年上漲3,793點，大漲26.8％，不僅掃除2022年下跌22.4％陰霾，漲幅高居新興亞股首位，全周上漲334.18點、漲幅1.9％，雖無法突破萬八；但法人預估，本周在外資歸隊後，搭配選前行情啟動，配合12月營收亮眼股，業績題材股有發動機會，建議布局營建、強韌電網、軍工與消費電子股，另CES大展將登場，可留意AI PC、電動車與智慧型手機供應鏈題材。
法人表示，本周進入2024金龍年，據以往歷年統計數據顯示，元月與選前一周台股上漲機率都相當高，搭配近期新台幣強勢升值下，可望吸引外資買盤，預計上半周大盤有強勢走勢，下半周則因市場觀望美國經濟數據，短線也已漲多，將回歸個股輪動表現，但整體環境仍有利於多方續漲。
觀察本周四位達人選股布局上，多以AI PC、ASIC IP矽智財及消費性電子為主；其中豐銀投顧分析師龔鴻彬，本周全面更換投資持股，選入受惠於資訊服務市場規模放大，第四季營收可望成長的訊達，並看好在手案量已達325億元，營收有望創高的工信各占25％，再選入切入AI PC供應鏈的藍天，其餘選亞矽、富野。
顧德投顧分析師趙彭博本周則看好訊達，資金比重40％最高，其餘選入月線、季線、半年線呈現多頭排列的亞矽，再選得標高捷黃線土建、設施機電等工程的工信，其餘再選富野、藍天。
鼎燁投顧分析師黃勇文則布局明年AI推動半導體復甦的京鼎，保留上周同樣再選安國看好進入的ASIC IP矽智財，投組比重各為21％，其餘再選入凌陽創新、藍天及亞矽。
摩爾投顧分析師林漢偉本周也布局AI應用帶動企業需求，12月營收有期待性的訊達，投資比重為25％最高，其餘選進亞矽、藍天個別分配近24％比重，再選智冠、工信。
上周台股逐洞賽進入第四洞，四位達人選股投組皆繳出勝於大盤的周報酬率。成績也揭曉，由龔鴻彬奪下第四洞冠軍，以周報酬16.88％再度傲視群雄奪冠，趙彭博則以11.5％居次，黃勇文、林漢偉則分居三、四名；其中三位達人上周投組類股都選入的凱碩，繳出周報酬44.87％佳績。
總計本輪逐洞賽即將邁入金龍年的第五洞，四位達人中由首次參賽的龔鴻彬連續四洞奪冠，總報酬39.36％高居首位，趙彭博則以17.64％緊追在後，黃勇文與林漢偉則分居三、四名。
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