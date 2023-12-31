2023是個豐盛的一年，雖然台股封關收盤並沒有如市場預期站上萬八點，不過從年線上漲3,793點，漲幅26.83％，而指數收在年度最高點17,945點看來，大盤的表現已經是可圈可點了。從日線角度觀察一整年走勢，發覺與【山天大畜】年卦預測如出一轍，勾勾的型態如期出現。2024年的走法相信投資人一定十分關切，且讓我們用卦象另類角度繼續觀察下去。
時序進入新的一年，2024年嶄新的開始天星盤也呈現吉相，那就是「土象大三角」市場引導大局的方式展開序幕，而年卦則占到了順市而為的【澤雷隨卦】。
由於季節時序依舊在兔年的11月，也就是「甲子月」的位置，也是【山天大畜卦】的空方壓力的範疇。雖然同時也是指數獲得呵護的境界，不過如幾周前所做的預測萬八值得期待，但還是需要以營造短線財利的思維做為基底。
【雷水解】是2024年元月的台股投資求財卦象，這是個認為有解放行情出現的卦象，此種現象與聯準會釋放暫緩或停止升息，開始思考降息機率的同時的景象不謀而合。那就是對於第一季須要維持樂觀的態度，但標的的選擇卻須要多做功課。
【雷水解】同時也是台股元旦開紅盤的周卦。與月卦象同都是【雷水解卦】，卦象中的多空架構也一模一樣，不過卦象的氣數排列卻截然不同。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺元旦開紅盤上漲的機率頗盛，因此開紅盤見到萬八的機率自然可以期待。不過卦象中的主要訊息，卻在於如何逢高調節，營造短線機會財利，而不是忘情追逐。
整體而言，卦象中的多方氣勢並不明顯，卻以動作頻頻的方式呈現。幸運的是，卦象中的空方釋放足夠的善意，因此這依舊會是個短線有利可圖的卦象。如此說來，高出低進，順市而為，既八股又值得參考。
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