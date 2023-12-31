一、工商企業
◎山隆總經理及發言人王楨德辭職，由蕭煒騰新任，營運長蕭煒騰卸任。
◎元翎執行副總經理由伏和中新任。
◎長榮海運總經理及發言人謝惠全退休，由吳光輝新任。
◎三能集團控股總經理張瑞榮卸任，由蕭凱峰新任。
◎台南生活開曼執行長由陳航新任。
◎斐成總經理及發言人張碩文卸任，由曾鵬光新任。
◎凱勝綠能執行長由孫正強新任，內部稽核主管張裕仁卸任，張步青新任。
◎日高工程處副總經理鄭照榮退休，由周賢昌新任。
◎鼎元董事長李秉傑辭職。
◎世紀總經理張惠棻卸任，由張碩文新任。
◎遠雄總經理湯佳峰卸任，由王耀堂新任。
◎英屬開曼群島商駿吉控股副總經理、資訊安全長由陳信宗新任。
◎葳天董事長唐修穆解任。
◎高僑總經理李義隆卸任，由陳蓬萊新任。
◎聯策執行長林文彬卸任。
◎光晟生科總經理呂春美辭職，許庭源新任。
◎聚積總經理陳企凱退休，由林益勝新任。
◎東盟開發副總經理羅國瑞辭任。
◎傑生副董事長由蔡佩如新任。
◎宏碁智醫總經理、發言人暨研發主管薄占平卸任，由連加恩新任。
◎台灣精材策略長由馬堅勇新任。
◎格斯科技總經理張忠傑卸任，葉國偉新任。
◎唐榮總經理蔡明洲退休，由吳豐盛新任。
◎恆勁科技總經理許詩濱卸任，由胡竹青新任，營運長由許詩濱新任。
◎康全電訊副董事長由邱裕昌新任。
◎鼎元董事長李秉傑卸任，由周文隆新任。
◎達輝光電總經理翁文德卸任，王武敬新任。
◎光聯策略長葉秋芳辭任。
◎廣隆總經理李瑞勳卸任，由楊瑞祥新任，董事長李耀銘退休，由李瑞勳新任。
◎東捷資訊總經理高尚偉卸任，由陳春旭新任，內部稽核主管蔡宗甫卸任，由高子昱新任。
◎幸福總經理陳兩傳卸任，由陳明賢新任。
二、金融機構
◎合作金庫證券總經理李新仁辭職，由賴季玲新任。
◎中國信託綜合證券公司治理主管李瑞祥卸任，由李明岡新任，內部稽核主管陳靜珮卸任，由張菁芬新任。
◎永豐金租賃內部稽核主管林義畔退休，由顧中榮新任。
◎台新金控資訊安全長孫一仕卸任，由陳詰昌新任。
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