依「國人安心樂活享退調查」報告顯示，民眾除了擔心通膨或投資風險讓退休金變薄，退休準備金額恐要再提升外，退休族群最擔心醫療費用的財務負擔。專家說，在退休前應先安排好二件事─房事及保險事，將可降低退休後養老金不足的擔憂。

針對民眾擔心退休後的「醫療費用的財務負擔」問題，保險公司表示，在退休之前，甚至40～50歲的壯年時，民眾若有閒置資金即要先未雨綢繆，先「買足」醫療保障以及長照險，即可以轉移退休後的醫療費用的務負擔以及日後需要照護的資金問題。

由於有些人到接近退休前才發現醫療費用保障不足以及日後的照長問題，因應市場的需要，不少保險公司陸續推出高齡可以投保的醫療險，但專家表示，即使有高齡保單，然保費費率都偏高，因此，民眾投保前仍要仔細詢間及比較，買自己能力所及和自己所需，如果可以，最好趁年輕手上資金有餘裕時先投保。

針對長照險的部分，國泰人壽日前還特別為熟齡族群推出「樂齡守護」長照保險，是業界第一張將承保年齡上限提高至75歲的長照險。國泰人壽表示，若以60歲男性繳費年期20年、保險金額2萬元為例，年繳保費僅23,000元。若於85歲以前診斷符合長期照顧狀態，即可領取「長期照顧一次保險金」12萬元，之後每年生存且符合長照狀態時給付「長期照顧分期保險金」24萬元（約當每月2萬元），最多可領10次且不需再繳交續期保費，合計最高請領保險金可達252萬元，讓熟齡族群能以更親民的價格來填補長照保障缺口，保障範圍業界最廣，包含住院、手術、防癌、意外。

除了保險事要早點安排外，退休後的房事也需要提前作規劃，依主計總處調查2020年度《人口及住宅普查》內容顯示，全國住宅自有率為78.6％，換言之，不少民眾選擇「以租代買」，且依實際案例顯示，當年紀愈大時，愈不容易租到合適的住宅。房仲業者表示，因此，民眾若沒有太多退休準備，在退休前，可以用大屋換小屋方式，不但有一個安身之處，還有一些閒置資金可以養老，是比較合乎現實生活的作法。