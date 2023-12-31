林漢偉上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

2023年全年台股上漲3,793點，創史上第二大單年漲點紀錄，雖上周五封關沒能突破萬八大關，但摩爾投顧分析師林漢偉認為，本周外資正式歸隊，搭配選舉行情啟動，首周開紅門且站上萬八機會仍相當高，這周投資組合前兩大為訊達（6140）、亞矽（6113），再選入藍天（2362）、智冠（5478）、工信（5521）。

歷年統計數據顯示，元月份與選前一周台股上漲機率都相當高，搭配台幣強升吸引外資買盤，預計上半周台股均有強勢走勢。下半周因市場觀望美國經濟數據，且短線漲多，容易回歸個股表現，但整體環境有利多方續漲。

本周族群重點，12月營收亮眼股，集中在營建、台電強韌電網、軍工與部分消費電子股，反應業績題材有發動機會。美國CES大展下周登場，展覽重點的AI PC、電動車與智慧型手機供應鏈，受題材加持有輪動發動機會。

個股方面，訊達2024年AI應用成熟度增加，有機會帶動企業相關服務需求。亞矽為半導體通路商，國際大廠紛紛傳出漲價消息，從記憶體、類比IC與MCU2均有機會逐季調漲，有利通路商業績成長。

藍天受惠去年12月AI PC浪潮，CES大展重點商品也在AI筆電及2024年換機潮，有機會複製宏碁漲勢。智冠因公司經營權之爭鬧得沸沸揚揚，大股東網銀國際持續在市場收購籌碼，且元月傳統遊戲旺季，月底遊戲展題材，有補漲空間。

工信公告取得高捷306億元的工程款大單，並受惠選舉題材有機會擴大公共工程。