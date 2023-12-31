近期受美股四大指數收漲，台股創波段新高，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，進入2024年金龍年後，雖然美國聯準會（Fed）的FOMC會議利率維持不動，但市場預期2024年起開始降息，將維持股市利多續漲空間。本周選擇的投資組合前兩大為京鼎（3413）、安國（8054），再選入凌陽創新（5236）、藍天（2362）與亞矽（6113）。
統計外資籌碼面，2023年12月以來買超台股近1,679億元，全年已買超2,600多億，而未來美國CES消費性電子展開跑，隨著法說行情延燒下，加上台股在一月中旬的選舉行情及布局明年AI相關產業鏈百花齊放，AI應用即將在2024年拓展AI伺服器以外的終端裝置，將聚焦產業步入復甦的個股。
個股觀察上，台股已出現13千金股，持續帶領整體大盤往前衝，以指數的前波高點是萬八關卡算，之前歷史高點為18,619點，將是未來大盤挑戰的位階；另台股仍是處於上漲格局，在尚未出現量大收黑前，個股輪動表態，許多個股仍有機會再次創高。
綜上所言，台股進入驚驚漲的階段，技術面有利於多方趨勢，AI PC題材依舊火熱，投資人可留意記憶體漲價題材、IC設計、電源管理IC都是近期關注焦點，加上外資與投信買賣超配合下，股價才有機會持續表態。
選股上，布局AI推動半導體復甦，有望持續成長的京鼎；瞄準ASIC IP矽智財藍海的安國；筆電汰舊換新出現換機潮有望受益的凌陽創新；受惠AI PC熱潮的藍天；受惠物聯網產業及創新的亞矽。
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