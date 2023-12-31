台股在美股道瓊、費城半導體指數創新高帶動下，加上外資連續多日買超大力推動，大盤於五日均線以上強勢上漲，屢創今年新高，顧德投顧分析師趙彭博研判，2024年台股大盤大概率是N字型走勢，首季持續上漲，第二、三季下跌整理，第四季再重啟攻勢，而本周投資組合前兩大訊達（6140）、亞矽（6113），再選入工信（5521）、富野（2736）、藍天（2362）。
美國聯準會（Fed）最關心的通貨膨脹數據，11月個人消費支出（PCE）指數年增率由前值的2.9％下降至2.6％，低於市場預期的2.8％，創下2021年2月以來最低。月增率則為-0.1％，扣除食品及能源的核心PCE指數年增率，由前值的3.4％下降至3.2％，也低於預期的3.3％。
11月PCE數據顯示，通膨再次降溫，加深了市場對聯準會實現經濟軟著陸的信心，此外美國11月耐久訂單月增率上升到5.4％，為2022年12月以來最大增幅，提高了明年3月可能降息的樂觀情緒。美國公債殖利率也持續反應市場對明年開始降息的預期而下滑，美元指數跌至5個月來低點。
展望後市，2023年封關前雖未能攻克18,000點，但已為2024年的進一步上攻，留下空間並打下堅實基礎。因此投資人必須掌握明年首季上漲的最佳機會，加權指數有機會在第一季即突破18,619點的歷史高點。
選股方面，AI PC是2024年最重要題材，華碩、英業達、神達、和碩可伺機布局，IP股的世芯-KY、創意、M31、智原；IC封測的京元電子、日月光投控、台星科、華泰，IC設計的力智、致新、來頡、矽創等可特別關注。
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