龔鴻彬上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

上周美股道瓊及費半指數再創歷史新高，豐銀投顧分析師龔鴻彬認為，其餘各國市場捎來好消息只是時間上的問題，台股表現也不落人後，指數創今年新高，整體市場多頭氣氛依然健康，本周在外資收假回來的紅包行情，預期對市場是最期待的大事！本周選擇的投資組合前兩大為訊達（6140）、工信（5521），再選入藍天（2362）、亞矽（6113）與富野（2736）。

上周電子類股表現亮眼，以AI PC帶動相關類股皆有創高表現，記憶體族群走勢整齊，散熱族群也有集體發動的趨勢；傳產類股方面，受策激勵的重電族群、觀光旅遊股，在盤面上都有表態，整體市場多頭氣氛依然健康。

台股正式進入2024年，隨著總統大選進入最後衝刺，各陣營預期會帶給盤面上帶來的激勵效果值得觀察，像上周提到的重電族群及觀光旅遊，本周都有發動機會。其中IC設計指標股聯發科的走強，象徵消費性電子的回溫，可關注上漲過拉回整理，籌碼結構依然完整的IC設計股，另上周提到的半導體設備股信紘科、弘塑都有不錯的漲幅，設備類股依然是投資人可關注的重點，另外本周務必關注營收有創高的標的，那會是重中之重。

選股上，龔鴻彬布局系統整合商訊達、營造廠的工信工程，另選入電腦及週邊設備商藍天，及受惠網通發展的IC通路商亞矽。

最後選入觀光飯店股富野，受惠於即將迎來的連假效應及冬季出遊需求增溫，預期帶動營收後續看旺。