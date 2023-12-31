燁興（2007）29日開出明年1月內銷及2月外銷盤價，無意外全部調漲，終端需求明朗也帶動股價止跌回升，單日上漲3.57％，股價來到13.05元，市場專家表示鋼市逐漸復甦中，鍍鋅及烤漆產品訂單攀高，有助燁興股價繼續走揚。

燁興29日新盤開高，烤漆及鍍鋅內銷每噸調漲1,000元，外銷漲20～45美元，該公司認為明年國內經濟成長率可望達到3％，加上鋼鐵供需走向穩定，明年鋼鐵需求可望穩步回升。分析師指出，隨鋼市回溫，主頁為鍍鋅、烤漆的燁興訂單逐漸回流，有助推升業績及股價。

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