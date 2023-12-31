東陽（1319）股價觸高向下修正多日，上周於75元有撐，周五股價收76元，上漲1.06％，收復5日線，日KD向上交叉。外資也從連賣轉買，單日買超1686張，不過投信仍持續賣超2,184張，合計三大法人單日賣超465張。
北美AM（售後維修）市場今年以來需求暢旺，隨淡季不淡旺季更旺，東陽前11月稅前盈餘35.02億元，創同期新高，已賺贏歷年全年，今年獲利穩創新高。受惠State Farm自10月起擴大產品包括鈑金部品，明年6、7月將明顯再現一波需求爆發，將有助於公司營運繼續成長。
東陽（1319）股價觸高向下修正多日，上周於75元有撐，周五股價收76元，上漲1.06％，收復5日線，日KD向上交叉。外資也從連賣轉買，單日買超1686張，不過投信仍持續賣超2,184張，合計三大法人單日賣超465張。
北美AM（售後維修）市場今年以來需求暢旺，隨淡季不淡旺季更旺，東陽前11月稅前盈餘35.02億元，創同期新高，已賺贏歷年全年，今年獲利穩創新高。受惠State Farm自10月起擴大產品包括鈑金部品，明年6、7月將明顯再現一波需求爆發，將有助於公司營運繼續成長。
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