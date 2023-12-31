廣達（2382）受惠自下半年起陸續交貨的高單價AI伺服器產品挹注，加上布局多年的車用電子相關業務亦逐步發酵，帶動其前三季累計稅後純益年增逾47％、達293.98億元創高，稅後每股純益7.63元，不僅賺贏去年度，亦超越含括2020年度之前20年的獲利表現。
廣達兼具AI伺服器及AI PC雙題材，外資法人近一個月間持續加碼買進，台股封關當周累計買超達7,624張，進一步拉升持股比突破25％，29日收漲3.46％、以224.5元波段高點收盤。累計其全年度漲幅則超過210％，最高攻上282元。
廣達（2382）受惠自下半年起陸續交貨的高單價AI伺服器產品挹注，加上布局多年的車用電子相關業務亦逐步發酵，帶動其前三季累計稅後純益年增逾47％、達293.98億元創高，稅後每股純益7.63元，不僅賺贏去年度，亦超越含括2020年度之前20年的獲利表現。
廣達兼具AI伺服器及AI PC雙題材，外資法人近一個月間持續加碼買進，台股封關當周累計買超達7,624張，進一步拉升持股比突破25％，29日收漲3.46％、以224.5元波段高點收盤。累計其全年度漲幅則超過210％，最高攻上282元。
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