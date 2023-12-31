佳世達（2352）2024年有望重返成長，加上集團年底作帳，2023年最後一個交易日以大漲逾7％收市，收盤價48元，創下8月9日以來新高價位，日K、周K、月K三線均紅，而三大法人也趕在封關日，同步買超佳世達，合計張數達2,100張。

佳世達近年多角化經營，惟2023年受整體大環境不景氣衝擊，前三季累計營收1,529億元，稅後純益25.5億元，累計前三季每股稅後純益1.3元，營運遭拖累，但在低基期效應之下，隨著高附加價值產品布局趨廣，2024年營運有望重返成長。