和椿（6215）今年來營運下滑，近幾個月股價維持低檔橫向整理。即將邁入2024年，市場看好該公司明年營運有望較今年回升，激勵29日股價放量上漲，技術面有轉為偏多之勢，且收盤上漲2.63％，盤中高點來到26元，收盤以25.4元收市，股價寫下逾四個月新高，搭配單日成交量放大至千張以上，後市短線有機會向上挑戰年線26.11元關卡。

和椿是自動化機械設備廠，國內重要半導體大廠都是該公司主要客戶，明年全球半導體產業看好回溫，半導體上下游廠商的資本支出也將較今年放大之下，預期將有利和椿明年營運表現。