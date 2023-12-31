和椿（6215）今年來營運下滑，近幾個月股價維持低檔橫向整理。即將邁入2024年，市場看好該公司明年營運有望較今年回升，激勵29日股價放量上漲，技術面有轉為偏多之勢，且收盤上漲2.63％，盤中高點來到26元，收盤以25.4元收市，股價寫下逾四個月新高，搭配單日成交量放大至千張以上，後市短線有機會向上挑戰年線26.11元關卡。
和椿是自動化機械設備廠，國內重要半導體大廠都是該公司主要客戶，明年全球半導體產業看好回溫，半導體上下游廠商的資本支出也將較今年放大之下，預期將有利和椿明年營運表現。
和椿（6215）今年來營運下滑，近幾個月股價維持低檔橫向整理。即將邁入2024年，市場看好該公司明年營運有望較今年回升，激勵29日股價放量上漲，技術面有轉為偏多之勢，且收盤上漲2.63％，盤中高點來到26元，收盤以25.4元收市，股價寫下逾四個月新高，搭配單日成交量放大至千張以上，後市短線有機會向上挑戰年線26.11元關卡。
和椿是自動化機械設備廠，國內重要半導體大廠都是該公司主要客戶，明年全球半導體產業看好回溫，半導體上下游廠商的資本支出也將較今年放大之下，預期將有利和椿明年營運表現。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：