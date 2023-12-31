鳳凰旅行社（5706）受惠旅遊旺季到來，加上觀光署銀髮族及無障礙團旅補助新制公布，29日股價漲3.09％、收73.5元，創半個月高點，成交量暴增近12倍至3,634張，創一個月來大量。合計鳳凰上周小漲3.52％，周線終止連五黑，短線技術面呈現穩步轉強趨勢。

受疫後觀光旅遊大復甦，鳳凰前三季合併營收16.24億元、年增近18.29倍，營業利益1.3億元、較去年同期虧損0.45億元大幅轉盈，歸屬母公司稅後純益1.15億元、每股盈餘1.58元，均創近四年同期高。

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