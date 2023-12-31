工信（5521）業績大爆發，上周取得高雄市捷運黃線3百多億元統包工程，手中在建案量大幅增加，法人及短多買盤積極，近期股價在前波高點15.7元回檔修正1成多後，29日放量強攻收漲停14.7元，重新站上所有短均線。短期的周線趨勢也由下滑反轉往上。月線及季線趨勢持續維持上揚。9日KD值趨線可望在近期低檔交叉走高。各短線技術指標都呈多頭排列，有利多頭續攻。
捷運黃線統包工程金額302.96億元，再加上在手案量近400億元，未來三年營運成長無虞。
工信（5521）業績大爆發，上周取得高雄市捷運黃線3百多億元統包工程，手中在建案量大幅增加，法人及短多買盤積極，近期股價在前波高點15.7元回檔修正1成多後，29日放量強攻收漲停14.7元，重新站上所有短均線。短期的周線趨勢也由下滑反轉往上。月線及季線趨勢持續維持上揚。9日KD值趨線可望在近期低檔交叉走高。各短線技術指標都呈多頭排列，有利多頭續攻。
捷運黃線統包工程金額302.96億元，再加上在手案量近400億元，未來三年營運成長無虞。
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