神基（3005）今年在強固型電腦業務穩健增溫，加上汽車機構件和轉投資航太事業同步成長的挹注下，營運逐季走升，累計前三季獲利28.88億元，稅後每股純益4.76元，已賺贏除2021年度以外的各年度。其前11個月累計合併營收則已突破320億元、年增7.13％，並為近18年來同期新高。

神基12月入列高股息及中100等臺灣重要指數成份股，近月來投信法人持續加碼，年底資金行情帶動，股價站穩百元並接連創高，一度站上116.5元歷史高價。近來周線則是連三漲，封關日收漲4.72％、來到111元歷史次高價位。