一詮（2486）於台股封關日上演價量俱揚走勢，單日衝出3.94萬張巨量，終場大漲逾6％，以46.8元收市，股價創下近一個月新高紀錄，外資趕在2023年最後一個交易日大舉增持一詮3,840張，為連續第五個交易日買超，目前日K、周K、月K三線均紅，周K步入低檔交叉。
一詮受市場傳出均熱片打入晶圓代工大廠CoWos供應鏈，並可望於明年第二季開始出貨，散熱概念加持激勵其股價大漲，一詮2023年前三季營收達36.3億元，稅後純益1.45億元，每股稅後純益0.66元。
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一詮受市場傳出均熱片打入晶圓代工大廠CoWos供應鏈，並可望於明年第二季開始出貨，散熱概念加持激勵其股價大漲，一詮2023年前三季營收達36.3億元，稅後純益1.45億元，每股稅後純益0.66元。
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