國票金（2889）前11月稅後純益18.4億元、增幅達38.21％，每股稅後純益（EPS）為0.53元，每股淨值11.77元，雖然票券子公司因持有債券的養券利益縮水，但各子公司在股權商品業務交出相當不錯的成績，使今年獲利成長亮眼。

國票金29日股價收在12.25元，平盤作收，整周大漲6.06％。三大法人合計周買超12,731張，股價站穩周線、月線及季線之上，後市期待步入降息，國票金授信及養券利差逐季提升，債券部位則靜待降息周期來臨實現資本利得，雙引擎帶動獲利成長，未來股價有望隨大盤進一步反攻。

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