電源管理IC大廠矽力（6415）歷經近一年半庫存調整逆風，近期營運迎來轉機，隨著國際大廠調漲報價，供需環境可望逐步改善。受惠車用市場續強，加上中國安卓陣營推新機，第四季營運將谷底回升，整體訂單趨勢將延續至明年1月。

矽力近期股價表現強勢，自11月初以來，量、價俱揚，拉漲近6成，29日股價更一舉站上500元整數關卡，長短天期均線強勢向上。展望2024年，矽力營收成長動能來自手機、工業、車用、高性能運算等領域，此外地緣政治因素，陸系手機替代商機，矽力將持續受惠，營運可期。

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