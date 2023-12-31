奇鋐（3017）拚海外產能再下一城，繼越南廠一期完工，現行稼動率達75％～80％後，緊接著越南廠二期也預計在12月底封頂，新產能持續開出，挹注3D VC追加訂單得以順暢出貨，連帶也推升奇鋐營收持續創高，繼11月營收以55.9億元、寫下連續五個月營收創歷史新高的佳績後，12月營收亦不看淡。
奇鋐因外資歸隊，29日擴大買超至7,046張，成為最大買盤，順利推升股價開高走高，終場以336.5元作收，上漲5.81％，周漲幅同步擴大至9.61％，形成周線連二紅的走勢。
奇鋐（3017）拚海外產能再下一城，繼越南廠一期完工，現行稼動率達75％～80％後，緊接著越南廠二期也預計在12月底封頂，新產能持續開出，挹注3D VC追加訂單得以順暢出貨，連帶也推升奇鋐營收持續創高，繼11月營收以55.9億元、寫下連續五個月營收創歷史新高的佳績後，12月營收亦不看淡。
奇鋐因外資歸隊，29日擴大買超至7,046張，成為最大買盤，順利推升股價開高走高，終場以336.5元作收，上漲5.81％，周漲幅同步擴大至9.61％，形成周線連二紅的走勢。
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