【時報記者郭鴻慧台北報導】數字科技(5287)旗下591新建案分析，今年總銷金額雖在房價助攻下再創新高，但實際上卻相當不平靜，尤其政府打炒房未見收手，仍持續祭出禁止預售換約、第二戶限貸、囤房稅2.0等重拳外，四年一度的大選更讓政策話題滿天飛，導致建商在下半年紛紛鳴金收兵；另外，歷經多次利空衝擊屹立不搖的房價，短期內不僅未見回檔，隨著新青安房貸吸引買方回籠，更隱約有捲土重來的氣勢，「價漲、量縮」的現象成為今年常態，估計到明年上半年仍會是「各走各的路」。

展望2024年，591新建案總編輯李忠哲表示，隨著選舉等干擾消退，加上新青安房貸、央行暫緩升息等利多鼓舞，市場信心應能逐步回穩；只是2024年仍要面臨全球經濟疲軟、地緣政治摩擦、打炒房未歇，甚至買賣雙方對房價認知差距持續擴大等隱憂，房市即便漸入佳境也只會「比今年好一點」，要恢復像前幾年的狂歡派對應有困難，提醒買賣雙方千萬別抱過多期待，以免做出錯誤判斷。

觀察各縣市，台北市今年在精華區塊指標住宅案、商辦領軍下，除了總銷突破4千億創統計新高，房價更是高還要更高，開價、成交價均年漲1成多，部分低價位區塊亦有建案衝上單價百萬俱樂部，為今年各縣市價漲最猛烈的地區。

新北市今年剛性有買盤撐腰，買氣無虞，只是部分區域苦於房價過熱，下半年銷況開始踩剎車。至於推案縮水，主要是不少個案為暫避選舉鋒頭未能如期公開，隨著利空消散，明年建商在林口、淡水、三重及板橋等重點區域仍會持續布局，加上與北市之間存有價格優勢，預估量能將迎來一波反彈。

桃園今年總銷及戶數的縮水幅度高居全台之冠，而在各縣市一片「漲」聲中，首見價跌的新竹，最主要原因是去年在竹北、東區有不少指標案進場墊高價格基期，而今年不僅蛋黃區推案緊縮，公開新案也多屬外圍低總價首購產品，價格呈現下修姿態，預計明年當地房市將持續量縮，氣氛轉為保守觀望。

台中今年供給量雖然同樣下滑，但在7月打炒房政策上路前曾逼出一波投資買盤，加上新青安房貸開跑催出剛性需求，買氣一度迎來小陽春，不過隨著選舉將近且房價漲勢未歇，市場逐漸恢復理性。

台南市今年在329檔期、延推案強力支撐下，為各縣市最火熱的縣市；但也因短期內湧進大量推案，帶動房市急遽發展，市場頗有失速危機，以南科周邊為例，目前善化、永康新案已開出4、5字頭行情，總價千萬內的2、3房產品含車位幾近絕跡；不僅如此，在東區等精華地段更傳出建案每坪開價差距可達數十萬，導致買氣削弱不少。此外，高雄在台積電確定動工後，房市彷彿吃了定心丸，今年推案重心仍以北高雄橋頭、岡山等地為主。