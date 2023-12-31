第一金（2892）11月稅後純益12.41億元，累計前11月的稅後純益達213.96億元，年增率10.1％，每股稅後純益（EPS）為1.57元。整體來看，11月子公司獲利上，銀行因金融交易利得支撐單月盈餘，證券因投資收益帶動獲利，人壽則因匯兌損失抑制單月表現。
上周外資買超12,794張、投信賣超571張、自營商賣超1,269張。第一金目前在周線、月線、季線上，由於獲利穩健，有續攻實力，第一金29日收在27.4元，整周股價漲0.65元、2.43％，2023年全年漲0.9元、3.4％。
第一金（2892）11月稅後純益12.41億元，累計前11月的稅後純益達213.96億元，年增率10.1％，每股稅後純益（EPS）為1.57元。整體來看，11月子公司獲利上，銀行因金融交易利得支撐單月盈餘，證券因投資收益帶動獲利，人壽則因匯兌損失抑制單月表現。
上周外資買超12,794張、投信賣超571張、自營商賣超1,269張。第一金目前在周線、月線、季線上，由於獲利穩健，有續攻實力，第一金29日收在27.4元，整周股價漲0.65元、2.43％，2023年全年漲0.9元、3.4％。
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