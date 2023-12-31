【時報記者王逸芯台北報導】新電信三雄備戰首個跨年夜，三雄嚴陣以待，確保用戶跨年不卡卡，中華電(2412)於全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和30部以上行動車；遠傳(4904)出動超過30台行動通訊車，全台擴充超過800座各式基站設備以及數百位工程人員全程待命；台灣大(3045)在全台熱點增設近百台行動基站可使用到的資源增加了24%，而原台灣之星用戶可使用到的資源增加了317%。

中華電預估相關熱門跨年地點行動上網數據量將再創新高，並遠超過2023跨年數據使用量；為讓客戶跨年期間行動上網不中斷，中華電針對全台包含臺北最HIGH新年城、桃園星際城跨年晚會、台中跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、高雄跨年晚會、義大世界跨年煙火秀等18場熱門跨年活動，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，運用擁有全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬等優勢，來支援全台各縣市跨年晚會，並透過率先導入5G 2CA+4G 4CA、AI智慧建設及C-RAN高效能設備集中化等技術，提供倍數級以上處理能力，有效承載跨年尖峰時段數據量，確保4G/5G行動網路穩定運行。

為因應2024年龐大的跨年活動人潮，中華電於全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和30部以上行動車，客戶無論是親臨現場參與跨年活動，亦或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的行動網路。

遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，跨年當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800座各式基站設備；數百位工程人員、網管與傳輸工程師將全程待命，觀察網路流量變化、即時進行狀況排除。

為了在跨年夜提供用戶最佳的網路體驗，遠傳工程人員提前出動，完成橫跨北、中、南、東全台各大跨年熱區的網路容量擴充作業，致力達到最佳網路品質，進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、新北淡水漁人碼頭與八里左岸公園、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台13大跨年熱區。

台灣大2024跨年夜將優化調整近4000座既有基站設備的網路容量配置，同時展現5G黃金頻段大飆速成果，在從北到南7大跨年熱區週邊(包含台北市府週邊、桃園、台中、雲林、台南、高雄等地)，擴充700/900/1800/2100/2600/3500六個頻段，開啟5G 100MHz黃金頻段，供「5G台灣隊」全體用戶使用，經現場實測，單站可提供近1800Mbps網路速率，不論4G或5G網路都能順暢使用。

另外，台灣大在全台33處熱門跨年、升旗等活動現場包含台北最HIGH新年城2024跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、台中五月天演唱會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等，現場與周邊環境增設近百台行動基站(行動通訊車、臨時基地台)可使用到的資源增加了24%，而原台灣之星用戶可使用到的資源增加了317%。

另外，台灣大將動員上千位工程師輪班待命，並與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，隨時觀察網路流量或排除狀況；而今年成立實體指揮中心，並透過M+即時通訊軟體讓各地區即時回報，實虛同步連結各地現場實況調度資源進行即時應變處理。