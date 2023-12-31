【時報記者王逸芯台北報導】新電信三雄備戰首個跨年夜，三雄嚴陣以待，確保用戶跨年不卡卡，中華電(2412)於全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和30部以上行動車；遠傳(4904)出動超過30台行動通訊車，全台擴充超過800座各式基站設備以及數百位工程人員全程待命；台灣大(3045)在全台熱點增設近百台行動基站可使用到的資源增加了24%，而原台灣之星用戶可使用到的資源增加了317%。
中華電預估相關熱門跨年地點行動上網數據量將再創新高，並遠超過2023跨年數據使用量；為讓客戶跨年期間行動上網不中斷，中華電針對全台包含臺北最HIGH新年城、桃園星際城跨年晚會、台中跨年夜、麗寶樂園跨年演唱會、高雄跨年晚會、義大世界跨年煙火秀等18場熱門跨年活動，佈建超過千台以上最新型高效能基地台，運用擁有全台行動最大主流頻寬及5G最大連續頻寬等優勢，來支援全台各縣市跨年晚會，並透過率先導入5G 2CA+4G 4CA、AI智慧建設及C-RAN高效能設備集中化等技術，提供倍數級以上處理能力，有效承載跨年尖峰時段數據量，確保4G/5G行動網路穩定運行。
為因應2024年龐大的跨年活動人潮，中華電於全台跨年晚會共計動員近千位工程人員和30部以上行動車，客戶無論是親臨現場參與跨年活動，亦或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的行動網路。
遠傳運用AI技術預估跨年夜全台各地網路用量，提前進行網路擴充規劃，跨年當天將出動超過30台行動通訊車；全台擴充超過800座各式基站設備；數百位工程人員、網管與傳輸工程師將全程待命，觀察網路流量變化、即時進行狀況排除。
為了在跨年夜提供用戶最佳的網路體驗，遠傳工程人員提前出動，完成橫跨北、中、南、東全台各大跨年熱區的網路容量擴充作業，致力達到最佳網路品質，進駐地點包括台北市府廣場與101商圈、新北歡樂耶誕城、新北淡水漁人碼頭與八里左岸公園、桃園高鐵站前廣場、新竹縣府前廣場、花蓮東大門夜市、雲林劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳中央公園、台南市府廣場、高雄義大世界、高雄夢時代、台東海濱公園等地點，涵蓋全台13大跨年熱區。
台灣大2024跨年夜將優化調整近4000座既有基站設備的網路容量配置，同時展現5G黃金頻段大飆速成果，在從北到南7大跨年熱區週邊(包含台北市府週邊、桃園、台中、雲林、台南、高雄等地)，擴充700/900/1800/2100/2600/3500六個頻段，開啟5G 100MHz黃金頻段，供「5G台灣隊」全體用戶使用，經現場實測，單站可提供近1800Mbps網路速率，不論4G或5G網路都能順暢使用。
另外，台灣大在全台33處熱門跨年、升旗等活動現場包含台北最HIGH新年城2024跨年晚會、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、台中水湳經貿園區中央公園跨年晚會、台中麗寶樂園跨年晚會、台中五月天演唱會、雲林劍湖山跨年活動、台南好YOUNG跨年晚會、高雄夢時代跨年活動、高雄義大跨年活動等，現場與周邊環境增設近百台行動基站(行動通訊車、臨時基地台)可使用到的資源增加了24%，而原台灣之星用戶可使用到的資源增加了317%。
另外，台灣大將動員上千位工程師輪班待命，並與諾基亞合作「智慧數據即時人流偵測系統」，隨時觀察網路流量或排除狀況；而今年成立實體指揮中心，並透過M+即時通訊軟體讓各地區即時回報，實虛同步連結各地現場實況調度資源進行即時應變處理。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：