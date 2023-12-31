根據2023年「國人安心樂活享退調查」報告顯示，雖然「已退休族群」中逾63％受訪者以政府退休金作為退休後的主要收入來源，但「未退休族群」仍以個人儲蓄為主。顯示未退休族仍積極作退休理財，法人表示，作退休理財中仍要跟著趨勢走。
2023年「國人安心樂活享退調查」報告是由富邦投信與中華經濟研究院合作調查。
中經院臺灣所表示，針對已退休族群來說，平均已累積678萬元退休金（不含房地產價值），預期需1,114萬元才能安心退休；未退休族群而言，平均已累積308萬元退休金，預期需1,320萬元才能安心退休。
也因為2022年全球經濟情勢不確定性較高，國人對政府退休金仰賴程度略為增加，中經院臺灣所說，在已退休族群方面，逾六成三的受訪者將政府退休金作為退休後的主要收入來源；在未退休族群部分，仍有58.6％的受訪者也依賴政府退休金。
不過，依中經院報告顯示，和世界其他先進經濟體相比，台灣人口老化更為快速，預估在2050年65歲以上老年人口比例將達37％，甚至超越義大利35％、韓國35％、德國32％、美國的22％等國家。法人表示，不難看出，台灣人口老化的問題比其他國家更嚴重，退休金不能全依賴政府退休金，退休金準備還是要靠自己比較實在。
面對全球通膨高漲，基富通總經理王浩宇認為，在退休金準備上，不宜過於保守。若不知如何挑選，以退休年限設定的目標日期型基金，也是一項選擇，由基金經理人彈性配置股、債資產，距離退休日較遠時，股票等積極型資產比重較高，越接近退休年限，比重逐步降低，可省去不少煩惱。
至於基富通「好好退休」的投資人選擇標的，依基富通統計資料顯示，其中約有75％投資股票型基金、20％投資平衡型基金、5％投資債券型基金，顯示在累積退休準備，投資人相對「積極」。其中青睞的前三檔股票分別是聯博聚焦全球股票基金、國泰全球積極組合基金、富達全球主題機會基金；而最受青睞的債券型基金是摩根複合收益債券基金、富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金、安聯四季回報債券組合基金。
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