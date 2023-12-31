國民年金保險（國保）是政府在2008年10月1日開辦的社會保險，舉凡是年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有領取勞保老年給付、公教保養老給付、軍保退伍給付的人，在沒有參加勞保、農保、公教保或軍保的期間，都應該參加國保。

退休族領了勞保年金後，還能再領國保嗎？ 答案是肯定的！ 只要未滿65歲、且民國98年後領取年資未滿15年、金額不到50萬元都可以再加保國保，等到65歲時還有國民年金可以領。

舉例來說，老陳勞保年資14年、一次領取勞保老年給付60萬元，以及老林年資16年、一次領取老年給付45萬元，兩者都還能加保國保。

國保相關給付包括老年年金給付、生育給付、身心障礙年金給付、遺屬年金給付、喪葬給付等，其中老年年金給付領取資格是只要是國保被保險人或曾經參加國保，並按時繳納保險費，在滿65歲時，不論國保年資有幾年，都可以依規定請領至身故為止。

此外，若發生以下3種情形，符合請領資格的遺屬還能領遺屬年金（自申請且符合條件起按月發給至應停發或身故當月止）包括被保險人參加國保期間死亡、領取老年或身心障礙年金期間死亡、年滿65歲但沒來得及請領老年年金給付即死亡等。