北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓2024年政策目標之一是發射額外3枚軍事偵察衛星，以推升北韓軍力，並監視敵軍。

路透社引述北韓官媒報導指出，北韓「根據2023年首枚偵察衛星成功發射及運轉的經驗，在此宣布2024年發射額外3枚衛星的任務，以全力推動太空科學和技術發展」。

北韓表示他們今年11月21日成功發射該國第一枚軍事偵察衛星，並傳回美國白宮、五角大樓及美軍基地和南韓「目標地區」的照片。

北韓11月成功發射之前曾經歷二次失敗，其新型「千里馬1號」（Chollima-1）火箭墜毀在大海之中。

北韓發射間諜衛星的舉動已推升區域緊張局勢，並引發美國、澳洲、日本和南韓的新一波制裁。由於平壤當局迄今尚未發布任何出自這枚衛星的影像，引發分析家和各國政府在這枚衛星實際能力的討論。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1121231