中國人民銀行近日公布，同意支付寶（中國）網絡技術有限公司變更為無實際控制人。在螞蟻集團相關調整下，國泰產險亦變更為無實際控制人。

原本支付寶由螞蟻集團全資持股，不過今年初螞蟻集團調整投票權結構，調整後不再存在股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人，調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層面形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。

支付寶（中國）在本次調整後也受影響，而螞蟻集團關聯公司恒生電子、國泰產險同步變更為無實際控制人。

國泰財產保險有限責任公司12月29日公告稱，於近日收到控股股東螞蟻集團通知，股東上層結構調整， 相關各方已履行完相關程序，並於12月28日完成本次調整的交割，本次調整相關安排已根據相關文件的約定生效。 本次調整完成後，國泰產險控股股東仍為螞蟻集團，國泰產險變更為無實際控制人。

恒生電子29日公告，權益變動的相關各方已履行完相關程序，並於12月28日完成本次權益變動的交割，本次權益變動相關安排已根據相關文件的約定生效，本次權益變動完成後，恒生電子控股股東仍為恒生集團，恒生電子變更為無實際控制人。