【時報-台北電】大陸國家統計局公布，12月製造業採購經理指數(PMI)為49.0%，較上月下降0.4個百分點，製造業景氣水準略有回落，已連3個月數值都未達50。

大型企業PMI為50.0%，較上月下降0.5個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%及47.3%，較上月下降0.1及0.5個百分點，均低於臨界點。

統計局數據顯示，製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原物料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.2% ，較上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，顯示製造業生產延續擴張。

新訂單指數為48.7% ，較上月下降0.7個百分點，顯示製造業市場需求下降。

原料庫存指數為47.7% ，較上月下降0.3個百分點，顯示製造業主要原料庫存量減少。

從業人員指數為47.9% ，較上月下降0.2個百分點，顯示製造業企業用工景氣度有所回落。

供應商配送時間指數為50.3% ，與上月持平，高於臨界點，顯示製造業原料供應商交貨時間持續加快。（編輯：邱致馨）

#製造業 #百分點 #臨界點 #PMI #指數