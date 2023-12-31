【時報記者郭鴻慧台北報導】中華民國不動產聯盟總會預測2024房市代表字為「明」，理事長林正雄指出，新青安房貸將持續挹注房市動能、總統大選後局勢底定、美國將啟動降息等因素下，房市將價量齊揚。
總統大選後局勢底定，目前3位候選人皆未加碼打炒房，並提出房地產政見，可望對產業皆為加分。中華民國不動產聯盟總會認為，房地產利空出盡相關管控政策方向已確定明朗，而新青安房貸持續發威，也將挹注房市動能，另外ESG浪潮襲來，5年內營造成本恐將上漲15%。
不動產聯盟也提出三項建議，包括新青安貸款再加碼，鬆綁選擇性信用管制、加強「淨零排放」獎勵引導。不動產聯盟認為，鬆綁選擇性信用管制原因有2，目前高價住宅定義已不合時宜，影響換屋者權益，營造成本已大幅攀升，都市地價亦持續上漲，原本台北7千萬、新北6千萬與其他縣市4千萬應予調整，原限貸4成亦應放寬。
另外，購地貸款規定太嚴苛，影響中小型建商營運規劃與土地整合，目前土地貸款在購地階段只能貸款4成，另有1成動工才撥貸，且限期18個月內動工，使得土地整合遇到難題、只能被迫以不經濟的小基地開發，剩餘畸零土地與窳陋建物，影響都市景觀與防災。
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