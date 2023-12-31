【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰人壽打造「遠距保險服務」，除商品諮詢、線上投保，更將服務延伸至「保單服務」。近期推出「空中櫃檯」服務，首創可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。保戶只要打開國泰人壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，全程無紙化，是業界唯一打破實體網點和櫃檯業務辦理限制的保單服務，廣受保戶好評，開辦月餘已有逾百人體驗過此服務，滿意度逾9成8。
「空中櫃檯」是國壽APP的全新功能，可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。過往客戶要辦理這些項目需舟車勞頓，不僅保單關係人須一同前往辦理，臨櫃等候時間亦難以評估。國壽保戶只要透過智慧型手機，點開國壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，體驗全程無紙化申辦。
此外，國壽線上保險諮詢團隊擁有多張證照，更具備商品解說能力，能夠站在客戶立場上思考，以中立、專業的諮詢服務引導客戶自行完成商品規畫。當用戶遇到保險商品及介面操作等問題，線上諮詢團隊可即時解答，如客戶有進一步投保需求，除協助轉介熟識保險顧問外，亦可直接透過線上保險諮詢師就完成投保，至今已完成近3,000通線上保險諮詢。
國壽電話客服中心副總經理范千惠表示，國壽2021年首創「CVX泰好保」遠距保險服務平台，讓客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗真正智能、安全與便利的完整服務，開辦至今已累計超過9萬件保單，用戶滿意度達95％以上。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：