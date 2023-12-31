【時報記者莊丙農台北報導】國泰金(2882)旗下國泰人壽打造「遠距保險服務」，除商品諮詢、線上投保，更將服務延伸至「保單服務」。近期推出「空中櫃檯」服務，首創可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。保戶只要打開國泰人壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，全程無紙化，是業界唯一打破實體網點和櫃檯業務辦理限制的保單服務，廣受保戶好評，開辦月餘已有逾百人體驗過此服務，滿意度逾9成8。

「空中櫃檯」是國壽APP的全新功能，可線上進行要保人變更、受益人變更、保單借款。過往客戶要辦理這些項目需舟車勞頓，不僅保單關係人須一同前往辦理，臨櫃等候時間亦難以評估。國壽保戶只要透過智慧型手機，點開國壽APP預約「空中櫃檯」，即可預約多人異地同框線上辦理保單變更，體驗全程無紙化申辦。

此外，國壽線上保險諮詢團隊擁有多張證照，更具備商品解說能力，能夠站在客戶立場上思考，以中立、專業的諮詢服務引導客戶自行完成商品規畫。當用戶遇到保險商品及介面操作等問題，線上諮詢團隊可即時解答，如客戶有進一步投保需求，除協助轉介熟識保險顧問外，亦可直接透過線上保險諮詢師就完成投保，至今已完成近3,000通線上保險諮詢。

國壽電話客服中心副總經理范千惠表示，國壽2021年首創「CVX泰好保」遠距保險服務平台，讓客戶從需求、投保、後續保單變更及理賠等端到端一條龍式體驗真正智能、安全與便利的完整服務，開辦至今已累計超過9萬件保單，用戶滿意度達95％以上。