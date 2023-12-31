「存股」通常是以長期持有的策略投資，也是一種「懶人投資法」，以長年期為單位，目地在於賺股息，股價越低、殖利率越高，簡單來說，存股就是要逢低承接，而不是去追高賺價差，回檔反而是存股的好時機。

資深分析師表示，多數投資人喜歡選擇「大到不能倒」的企業，但有些企業雖大但沒賺錢，或股本太大導致分潤稀釋，可學習學股神巴菲特（Warren Buffett），專挑護城河類型的大型個股。

金融股是政府管制下的特許產業，也是存股族主要標的之一，除了穩定配息，更重要也是「大到不能倒」，時序進入第三季，觀察今年已有多檔金控股獲利優於去年，其中華南金（2880）、玉山金（2884）等還沒反映在股價，第四季表現備受關注。

若不想選擇金融股，也推薦包括大聯大（3702）、聯強（2347）、華固（2548）、光寶科（2301）、遠雄（5522）、禾聯碩（5283）等配息都很優秀，存股族可以期待。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。