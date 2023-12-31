【時報-台北電】綜觀近一周芳香烴和烯烴走勢，其中芳香烴市場多收黑；純苯由於主營掛牌調漲，且市場需求帶動買氣回升、成交轉暖，令韓國市場截至周四(12/28)報890美元/噸，近一周漲0.5%；苯乙烯SM因自身現貨低供需僵持，且原油成本面暫時呈震盪，因此短期暫乏有效單邊驅動，加上一體化裝置產銷短期仍有虧損，令大陸市場報1041美元/噸，跌至一周新低；甲苯由於下游採買情緒偏弱，加上成品油出口配額的下放對市場提振有限，促使大陸市場報819美元/噸，近一周跌1.1%。
烯烴市場呈低迷態勢，丁二烯BD由於下游詢盤心態謹慎，且接近結算周期，市場交易表現清淡、成交難以放量，令大陸市場截至上周五(12/22)報951美元/噸，跌至15周低價；乙烯受累於下游買盤積極性不高，實單商談氣氛欠佳，加上來自賣方的推漲略顯乏力，令東南亞市場截至周四(12/28)報851美元/噸，跌近19周低價；丙烯因供需基本面偏弱，下游企業接貨情緒不高，因此對價格支撐有限，令韓國市場截至周四(12/28)報811美元/噸，跌逾7周低價。
影響價格波動品項有: (20231222-20231228)
12/22丁二烯BD大陸CFR，報951美元/噸，跌至15周低價。
12/28乙烯東南亞CFR，報851美元/噸，跌近19周低價。
12/28丙烯韓國FOB，報811美元/噸，跌逾7周低價。
12/28苯韓國FOB，報890美元/噸，近一周漲0.5%。
12/28苯乙烯SM大陸CFR，報1041美元/噸，跌至一周新低。
12/28甲苯大陸CFR，報819美元/噸，近一周跌1.1%。(編輯：王聖為)(商品行情網）
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