【時報-台北電】綜觀本周鐵礦石一周情勢，因投資者為全球最大鋼鐵消費國中國，製造業活動持續收縮做好準備，據路透社調查顯示，由於製成品需求疲軟，中國12月份製造業活動可能連續第三個月萎縮，加上，有消息指出最大消費國中國，幾家主要銀行下調了部分存款利率，過去一周，主要煉鋼原料的價格上漲了3%以上，投資者擔憂在鐵礦石價格上漲後，北京當局可能會介入干預價格走向，中國政府當局干預鐵礦石市場價格所帶來的下調風險加大。

疊加需求疲軟繼續限制企業成長預期，投資者多對前景持謹慎態度，致本周大連鐵礦石期貨價格走勢下跌，但由於人大周三發布的「十四五」規劃中期報告指出，中國將努力擴大內需，確保經濟快速復甦，促進穩定成長，確定了第二批公共投資項目，預計隨著中國鋼鐵製造商補充原料以維持農曆新年假期期間的生產需求，鐵礦石需求或將在未來幾周內上升，則限制了大連鐵礦石期貨價格跌幅。

影響價格波動品項有:(20231222~20231228)

12/22大連期交所9月交割鐵礦石跌0.55%，報每噸904.5人民幣。。

12/28新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.27%，報每噸136.3美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.26%，報每噸900人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)