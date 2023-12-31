青春動滋券可用於職籃賽事。（中時資料照／黃世麒攝）
青春動滋券可用於職籃賽事。（中時資料照／黃世麒攝）

為鼓勵16歲至22歲青年積極參與體育活動和觀賞運動賽事，教育部體育署表示，113年度500元青春動滋券將於113年1月1日上午10時起開放領用，符合資格者可至動滋網輸入基本資訊領取青春動滋券。

113年青春動滋券符合領用資格者為民國91年1月1日至97年12月31日出生民眾，於明年元旦上午10時起開放領用，領用期限至明年12月31日止。民眾及合作店家可於動滋網同時辦理112年度及113年度青春動滋券領券、抵用、收券、核銷等事宜。

體育署提醒，青春動滋券限本人使用，且動滋網已自112年10月16日起，增加健保卡號驗證機制，民眾至動滋網登記青春動滋券時，除輸入身分證號、出生年月日、手機號碼等基本資訊外，尚需通過健保卡號驗證，才能取得簡訊驗證碼，輸入驗證碼後方能完成領券程序。

而青春動滋券的使用範圍，聚焦在做運動、看比賽，如運動中心、健身房、游泳池、攀岩場、職棒／職籃比賽、足球比賽、路跑等活動。

更詳細的青春動滋券領用方式、優惠店家資訊等，請上動滋網查詢，或撥打客服專線02-77523658洽詢。

113年度500元青春動滋券將於113年1月1日上午10時起開放領用。（體育署提供）
113年度500元青春動滋券將於113年1月1日上午10時起開放領用。（體育署提供）

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