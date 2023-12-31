綜合外媒報導，中國大陸於2022年12月31日取消電動車補貼後，在全國多處出現電動車被集中遺棄的墳場奇觀，然而如今卻成為民眾「淘金聖地」，拾荒者將鋰電池中的貴金屬提煉後，賣給回收廠獲得高額利潤，大陸官媒更是表示，未來預估產業規模將到達上千億。
外媒表示，大陸的盜墓者過去是到古墓中挖掘金銀財寶玉佩首飾，但現在前往「電動車墳場」，就能在鋰電池裡面獲得鎳、鈷、鋰、銅等金屬，回報相當驚人。
大陸媒體《央視》今年早期也指出，電動汽車的回收拆解市場正在高速發展。伴隨近幾年新能源電池原材料的價格持續上漲，電池回收價格也一併「水漲船高」。該報導提到，有相關人士聲稱「從發展趨勢上看，未來報廢汽車回收拆解市場會達到千億發展規模。」
陸媒指出，有業內人士提到，在2019年以前，電池只能作為報廢車的整體進行回收，當時的回收價格可能也就幾百塊人民幣。現在電池的價值可能在2萬到3萬人民幣之間。
不過據專業介紹電動車的微博帳號《每人Auto》報導，廢棄的電動車也對中國大陸城市管理造成影響，杭州、重慶、廣州、柳州等城市近幾年接連出現堆有大量廢棄電動車的墳場，成千上萬的電動車常年停放在城郊鄉鎮的空地，或放置在荒野中，四周雜草叢生，一片荒涼。該帳號還提到，杭州雙浦鎮一處空地內的近2000輛廢棄電動車才在2022年8月完成了轉運，該地花了四年時間來消化這批車輛。
《每人Auto》稱，在大陸境內更多地方，「仍有幾十萬的電動車等待處理，它們或被報廢，或被拍賣。但其中相當一部分，將繼續堆在租金低廉的城郊空地」。
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