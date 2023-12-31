勞動部公告，明年起將開辦「僱用安定措施」實施無薪假（減班休息）的7產業勞工將可獲得補貼，每月最高可領9200元，補貼期間最長達6個月，換言之將獲得一筆最高5.5萬的補貼。此事雖讓無薪假勞工能喘口氣，但政府一連串現金補貼動作也引起質疑。

根據公告，7大產業包括橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，以及旅行及其他相關服務業。

勞動部也說明符合資格的勞工，包括全時勞工、有固定工作日（時）數或時間的部分時間工作勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內（2024年1月1日起至2024年6月30日止），協商實施減班休息期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報。

符合資格者最快可於2024年1月31日起90日內向勞動部勞動力發展署所屬各分署，或者透過台灣就業通網站線上申辦系統提出申請，補貼請領月數最長為6個月。

至於領取補貼的金額多寡如何計算？勞動部說明，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，以及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領9200元。

舉例來說，如果某全時受僱勞工，實施減班休息前1個月至3個月的平均月投保薪資為4萬5800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為3萬元，可依規定每月申請薪資補貼（4萬5800元-3萬元）×50%=7900元。

提醒符合資格的勞工留意相關資訊，該話題也引起網友們熱烈討論，許多人狠虧政府亂發錢，「如果你沒有領到錢，那就是拿你的納稅錢來發的」、「勞退延後還這麽大方」、「要選舉了，剩下就不多說了。」