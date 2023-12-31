勞動部公告，明年起將開辦「僱用安定措施」實施無薪假（減班休息）的7產業勞工將可獲得補貼，每月最高可領9200元，補貼期間最長達6個月，換言之將獲得一筆最高5.5萬的補貼。此事雖讓無薪假勞工能喘口氣，但政府一連串現金補貼動作也引起質疑。
根據公告，7大產業包括橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業，以及旅行及其他相關服務業。
勞動部也說明符合資格的勞工，包括全時勞工、有固定工作日（時）數或時間的部分時間工作勞工，經勞雇雙方協商同意減班休息，且在公告辦理僱用安定措施期間內（2024年1月1日起至2024年6月30日止），協商實施減班休息期間達30日以上，並由地方勞工行政主管機關列冊通報。
符合資格者最快可於2024年1月31日起90日內向勞動部勞動力發展署所屬各分署，或者透過台灣就業通網站線上申辦系統提出申請，補貼請領月數最長為6個月。
至於領取補貼的金額多寡如何計算？勞動部說明，計算方式為勞工實施減班休息日前1個月至前3個月的平均月投保薪資，以及實施減班休息後實際協議薪資差額的50%發給（無條件進位至百位數），按月發給，每人每月最高可領9200元。
舉例來說，如果某全時受僱勞工，實施減班休息前1個月至3個月的平均月投保薪資為4萬5800元，與雇主協商減班休息期間實際協議薪資為3萬元，可依規定每月申請薪資補貼（4萬5800元-3萬元）×50%=7900元。
提醒符合資格的勞工留意相關資訊，該話題也引起網友們熱烈討論，許多人狠虧政府亂發錢，「如果你沒有領到錢，那就是拿你的納稅錢來發的」、「勞退延後還這麽大方」、「要選舉了，剩下就不多說了。」
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：