政府選前撒錢不手軟，年前有家電汰換需求的民眾又可省一筆。經濟部「住宅燃氣器具節能產品補助」明年元旦開跑，瓦斯熱水器每台最高可享3000元補助、瓦斯爐每台最高補助2000元，如再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電合計最高有5000元的節能優惠；換言之，民眾換1台一級能效的冷氣機、瓦斯爐、瓦斯熱水器三種節能家用品，每戶最高補助1萬元。
經濟部表示，自2024年起全新推出「住宅燃氣器具節能產品補助」，雙口以上瓦斯爐及自然排氣式燃氣熱水器，一級能效產品補助2000元，二級能效補助1000元；強制排氣式燃氣熱水器一級能效補助3000元，二級產品2000元。依補助作業要點規定，同一電號之用戶僅可申請瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台。
燃氣器具補助經費約4億元，2024年1月1日起至4月30日，4個月內購買，均可申請補助，預計可補助23萬台。
能源署表示，有意申請補助的民眾，應在購買一或二級能效瓦斯爐及瓦斯熱水器後，備妥申請表、身分證件、存摺、安裝地址電費單、統一發票等規定文件，以掛號寄至專用郵政信箱（板橋郵政68-123號信箱），或直接線上申請，加快補助審核速度。
不只如此，「住宅家電汰舊換新節能補助」已公告延長一年，無論是在2023或2024年購買的冷氣機及電冰箱，只要符合一級能效及汰舊換新規定皆可申請3000元補助，如再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電合計最高有5000元的節能優惠。
為加速住家汰換老舊冷氣及冰箱，2024年將繼續辦理家電汰舊換新補助，並預計有64萬台補助申請額度。
能源署提醒，家電汰舊補助僅適用一級能效冷氣機或電冰箱產品，申請時須一併檢附環境部廢四機回收聯單，證明舊機已汰換回收。
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