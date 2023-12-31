SUBARU台灣意美汽車自今年初依序導入CROSSTREK、WRX和WRX WAGON等最新世代車款，並參與即將於年底登場的車壇盛會「2024台北新車暨新能源車特展」，打造極具品牌氣勢的SUBARU特色展區之外，更積極拓展多元化服務，進一步發展延伸至國內租賃服務業。
為使台灣民眾能夠更親易地體驗日式精湛造車工藝的SUBARU車款，SUBARU特別針對旗下WRC經典傳奇的超性能跑旅WRX WAGON，與國內知名租賃業者IWS愛旺租車獨家合作，提供全台唯一日系超性能跑旅的租車體驗服務，為消費者帶來市場上最具鮮明特色的日系高性能跑旅租車選擇。
深耕國內租賃車業務及相關服務超過34年的IWS愛旺租車，旗下13個據點遍布全台各縣市，擁有龐大的租賃車隊，致力提供消費者最優質且便利的租車服務。IWS愛旺租車添購12部全新WRX WAGON超性能跑旅，並舉行交車儀式，與SUBARU合作提供全台唯一日系品牌超性能跑旅的租車服務，滿足渴望極致性能體驗的熱血客群，為每位顧客在旅途過程中，帶來充滿自信愉悅感受的駕馭樂趣，期盼讓更多台灣消費者感受到SUBARU的獨特魅力，消費者將可直接前往IWS愛旺租車全台據點，立即體驗WRX Wagon超性能跑旅。
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