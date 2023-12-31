「2023新悅在嘉‧助愛偏鄉公益音樂會」活動，搭配嘉義市國際管樂節「儘管來＋1」的口號，廣邀大家一同前來參與公益活動，今年首度擴大辦理，除與嘉義市國際管樂節合作邀請日本習志野高等學校快閃演出外，更是結合嘉義觀光工廠到場支持，並於現場義賣管樂節限定咖啡禮盒，銷售所得將全數捐贈給阿里山偏鄉小學的學生們，期盼公益活動能如同管樂節口號般，呼籲更多人能共同為公益盡份心力。

新悅董事長蕭友信表示，近年來深入瞭解阿里山偏鄉小學後，發現因學校地處偏鄉，加上學生數不多，故學生們的教育資源有限，才會希望能由新悅花園酒店帶頭做起，以實際行動縮短城鄉差距，不讓在地孩子們的才華被埋沒。嘉義市文化局陳嘉麗秘書、阿里山鄉小學的校長老師們及嘉義許多觀光工廠也共同到場支持，肯定新悅花園酒店的公益活動，也謝謝飯店的鼎力協助，讓嘉義偏鄉小學的學生們能在一個安心的環境中就學。

2024年的第一筆募款目標是幫助阿里山新美國小能夠籌措經費，以「開學趣書展」出發，帶領學生走進都市，拓展學生們的視野，用不一樣的角度體驗生活，新美國小的募款專案一推出，短短5天內便成功募集到款項，為2024年的公益計畫成功打下第一響炮，新悅廣邀社會各界響應公益，推出公益住房專案，每間提撥600元經費關懷偏鄉孩童，今年公益住房專案更是成功募集到24萬元，同時也協助來吉國小籌措10萬元陶笛設備經費，讓來吉國小能夠代表台灣前往奧地利參加國際陶笛音樂節。