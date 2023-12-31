歲末是充滿感恩和祝福的月份，也是傳遞愛心的月份，在台灣公益的每哩路上，有順益集團的響應，並號召裕益汽車的客戶一起攜手做好事、愛心共行。

裕益汽車公益推展「感恩平安‧愛心共行」活動，感謝頭家車主的愛護與支持，即日起至2024年1月20日活動期間至裕益汽車服務廠購買裕益汽車推出的「感恩平安‧愛心共行」機油抵用券（1張面額600元，於回廠進行保養／維修時可抵用機油費用），裕益汽車就會將您的機油轉化為公益動力，由裕益汽車同步捐贈等額的公益平安箱（1個600元，內裝食品），與您一起愛心共行，並於農曆年節前，由裕益汽車服務廠將公益平安箱載運至服務廠所在地或遴近之里辦公室，由里長贈予里內需要幫助的弱勢家庭或個人（以里長造冊資料為主）。

此外，裕益汽車關心客戶的愛車在經過1年駕駛與打拚，車輛的本體、外觀及輪胎也可能因為拼勞而受損影響行車安全性。在歲末迎新之際，即日起至2024年2月10日舉辦「商用車旺年健檢添好運」感恩回饋，活動期間進廠保修，提供26項免費車輛健檢（健檢項目零件更換85折優惠）、鈑噴優惠、FUSO CANTER 3.49噸及5噸小型貨車輪胎8折換新優惠、DPF（黑煙微粒系統）清洗套裝優惠及德國WEBASTO駐車冷氣安裝優惠。

在新春旺年之際，裕益汽車同步推出「攜手共好‧旺年購車超值大回饋」，現在買FUSO、Mercedes-Benz ACTROS各式商用車正是最佳時機，詳細購車回饋及更多服務優惠活動內容與零件促銷，詳情請洽裕益汽車據點營業。