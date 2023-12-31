從美國聯準會（Fed）暗示2024年可能降息三次的消息，點燃市場樂觀情緒，引發股市迅速反彈，同時美國10年期公債殖利率更是跌破4％，資金湧入股市，推升美股衝高。在通膨持續降溫、經濟數據漸弱、美債殖利率回落支持下，距離聯準會2％的通膨目標已經不遠了。
不過，近期Fed官員在談話中，試圖壓抑市場對於降息樂觀預期，但就經濟數據而言，美國第三季的國內生產毛額（GDP）季增年率終值由5.2％下修至4.9％；Fed偏好的通膨指標-核心個人消費支出（PCE）物價指數，持續走緩，顯示物價的壓力正持續減輕，更強化了明年3月開始降息的預期。種種跡象均增添美國經濟軟著陸的可能，使得美股仍延續多頭漲勢。
台股方面，雖然今年以來上漲了26％，但相較於美股屢創新高的態勢，台股相對並未算同等強勁，而從法人近期進出的籌碼來看，自營商資金有持續賣超的跡象出現，短線上，也應注意其他法人機構是否也會有獲利了結的可能。
進一步觀察台灣經濟數據，在10月出口基期相對偏高的影響下，出口年增率翻黑，因此10月景氣對策信號，燈號再度轉為藍燈；股價指數則相反，因為低基期效應轉為亮起紅燈。就業人數、零售及餐飲業營業額持續保持成長，顯示國內勞動力和內需市場相對穩定。根據國發會預估，考量到後續11月及12月出口將重回正成長，預料11月景氣燈號有望再轉向黃藍燈。
就技術面來看，台股所有中長期均線上揚，為標準多頭格局，如在價量配合得宜的態勢，持續維持3,000億以上的量，台股有機會走揚至年底甚至農曆春節封關前，唯一要留意的是因即將步入2022年的17,500點至18,000點的密集套牢區，加上外資年底休假、交易意願低，在沒有外資拉抬權值股的情況下，要一下攻破18,000點的機率較低，可能會來回震盪、逐步墊高指數；然而只要大盤維持強勢整理格局，中小型股就有機會表現。
論基本面而言，明年PC、手機、一般型伺服器、半導體等產業，將迎來復甦已經是市場共識，在年底的做夢行情中，是否能實質帶來獲利，也要明年4月至5月才能驗證，因此只要明年相對今年成長的族群，就會得到資金青睞。預期半導體庫存在修正一年後，2024年可望向上，將是首選族群，而一般型伺服器在Intel、AMD新平台量產後，亦有不錯成長性。
展望新的一年，預料在選舉行情助攻，加上預期不少公司將會發表對於PC、AI伺服器等產業榮景，股市將轉趨熱絡，也在景氣逐漸好轉的趨勢，AI應用商機更為明朗，有機會帶動國內半導體先進製程，以及沉寂已久的消費性電子拉貨需求，可留意相關具備展望前景概念股的股價表現。此外，隨著美國利率政策進入降息，搭配美國經濟如果順利軟著陸，股市更有機會延續多頭漲勢，投資人宜密切關注美國關鍵經濟數據。
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